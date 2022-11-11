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На Салтовке подростки подорвались на снарядах от РСЗО «Смерч» и «Ураган»

Происшествия 22:04   11.11.2022
Елена Нагорная
На Салтовке подростки подорвались на снарядах от РСЗО «Смерч» и «Ураган» Фото: Сергей Болвинов

Полицейские установили тип вражеских боеприпасов, на которых на улице Бучмы в Салтовском районе Харькова 11 ноября подорвались двое детей.

Информацию о происшествии правоохранители получили в 11:31, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Следователи на месте установили, что 12-летний Ярослав и 15-летний Сергей подорвались на неразорвавшихся снарядах «Смерч» и «Ураган». Изъято 39 металлических осколков. Ребята госпитализированы с ранениями грудной клетки и ног», — рассказал Болвинов.

Также он призвал не трогать незнакомые и подозрительные предметы, не приближаться к ним и сразу сообщать о находке по номеру «102».


Фото: Сергей Болвинов

В связи с происшествием мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 22:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские установили тип вражеских боеприпасов, на которых на улице Бучмы в Салтовском районе Харькова 11 ноября подорвались двое детей.".