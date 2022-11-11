На Салтовке подростки подорвались на снарядах от РСЗО «Смерч» и «Ураган»

Полицейские установили тип вражеских боеприпасов, на которых на улице Бучмы в Салтовском районе Харькова 11 ноября подорвались двое детей.

Информацию о происшествии правоохранители получили в 11:31, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Следователи на месте установили, что 12-летний Ярослав и 15-летний Сергей подорвались на неразорвавшихся снарядах «Смерч» и «Ураган». Изъято 39 металлических осколков. Ребята госпитализированы с ранениями грудной клетки и ног», — рассказал Болвинов.

Также он призвал не трогать незнакомые и подозрительные предметы, не приближаться к ним и сразу сообщать о находке по номеру «102».



Фото: Сергей Болвинов

В связи с происшествием мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.