На Салтовке подростки подорвались на снарядах от РСЗО «Смерч» и «Ураган»
Полицейские установили тип вражеских боеприпасов, на которых на улице Бучмы в Салтовском районе Харькова 11 ноября подорвались двое детей.
Информацию о происшествии правоохранители получили в 11:31, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Следователи на месте установили, что 12-летний Ярослав и 15-летний Сергей подорвались на неразорвавшихся снарядах «Смерч» и «Ураган». Изъято 39 металлических осколков. Ребята госпитализированы с ранениями грудной клетки и ног», — рассказал Болвинов.
Также он призвал не трогать незнакомые и подозрительные предметы, не приближаться к ним и сразу сообщать о находке по номеру «102».
Фото: Сергей Болвинов
В связи с происшествием мэр Харькова Игорь Терехов записал видеобращение, в котором призвал горожан воздержаться от прогулок в лесопосадках, а также контролировать, где проводят время их дети.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 22:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские установили тип вражеских боеприпасов, на которых на улице Бучмы в Салтовском районе Харькова 11 ноября подорвались двое детей.".