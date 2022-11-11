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На Салтівці підлітки підірвалися на снарядах від РСЗВ “Смерч” і “Ураган”

Події 22:04   11.11.2022
Елена Нагорная
На Салтівці підлітки підірвалися на снарядах від РСЗВ “Смерч” і “Ураган”

Поліцейські встановили тип ворожих боєприпасів, на яких на вулиці Бучми в Салтівському районі Харкова 11 листопада підірвалися двоє дітей.

Інформацію про подію правоохоронці отримали об 11.31, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Слідчі на місці встановили, що 12-річний Ярослав і 15-річний Сергій підірвалися на снарядах “Смерч” і “Ураган”, що не розірвалися. Вилучено 39 металевих уламків”, – розповів Болвінов.

Також він закликав не чіпати незнайомі та підозрілі предмети, не наближатися до них та одразу повідомляти про знахідку за номером “102”.


Фото: Сергій Болвінов

У зв’язку з подією мер Харкова Ігор Терехов записав відеозвернення, в якому закликав містян утриматися від прогулянок у лісопосадках, а також контролювати, де проводять час їхні діти.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 22:04;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські встановили тип ворожих боєприпасів, на яких на вулиці Бучми в Салтівському районі Харкова 11 листопада підірвалися двоє дітей.".