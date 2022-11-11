Обстрелы Харьковщины за сутки: сводка Генштаба
По информации Генштаба ВСУ на 6 утра 11 ноября, под обстрелами за сутки в Харьковской области побывали не менее восьми населенных пунктов.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Анискино, Ольховатка», — сообщили в ГШ.
На Купянском направлении под ударом оказались районы Ивановки, Кисловки и Табаевки. Также Харьковская область перечислена среди регионов, по которым наносили тяжелые удары — ракетные, авиационные и из РСЗО. Всего по территории Украины был один удар ракетами, 17 — авиацией, произошло 100 обстрелов из РСЗО. Пострадали около 20 населенных пунктов.
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Напомним, жители Харьковщины минувшей ночью слышали взрывы. В частсности, такая информация поступала из Чугуевского района, но взрывы были слышны и в некоторых районах Харькова. Сообщений от руководства города и области о «прилетах» не было.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ на 6 утра 11 ноября, под обстрелами за сутки в Харьковской области побывали не менее восьми населенных пунктов".