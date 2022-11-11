Обстріли Харківщини за добу: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ на 6 ранку 11 листопада, під обстрілами за добу на Харківщині побували не менше восьми населених пунктів.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огуірцеве, Анискине, Вільхуватка”, – повідомили у ГШ.

На Куп’янському напрямку під ударом опинилися райони Іванівки, Кислівки та Табаївки. Також Харківська область перерахована серед регіонів, по яких завдавали важких ударів – ракетних, авіаційних та з РСЗВ. Усього територією України був один удар ракетами, 17 – авіацією, сталося 100 обстрілів з РСЗВ. Постраждало близько 20 населених пунктів.

Нагадаємо, мешканці Харківщини минулої ночі чули вибухи. Зокрема, така інформація надходила з Чугуївського району, але вибухи були чутні й у деяких районах Харкова. Повідомлень від керівництва міста та області про “прильоти” не було.