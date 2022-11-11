Мешканці Харківщини повідомляють про вибухи
У Харківській області пролунали кілька вибухів.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:02. У мережі з’явилася інформація про активність ворожої авіації над Бєлгородською областю. Після цього у Telegram-каналах мешканці Чугуївського району повідомили, що чули кілька вибухів. Попередньо від двох до чотирьох. Також вибухи чули жителі північно-східних районів Харкова.
За 10 хвилин у соцмережах з’явилася інформація про нову серію вибухів.
Офіційної інформації наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 00:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області пролунали кілька вибухів. ".