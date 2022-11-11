Мешканці Харківщини повідомляють про вибухи

У Харківській області пролунали кілька вибухів.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:02. У мережі з’явилася інформація про активність ворожої авіації над Бєлгородською областю. Після цього у Telegram-каналах мешканці Чугуївського району повідомили, що чули кілька вибухів. Попередньо від двох до чотирьох. Також вибухи чули жителі північно-східних районів Харкова.

За 10 хвилин у соцмережах з’явилася інформація про нову серію вибухів.

Офіційної інформації наразі немає.