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Мешканці Харківщини повідомляють про вибухи

Події 00:12   11.11.2022
Олена Нагорна
Мешканці Харківщини повідомляють про вибухи

У Харківській області пролунали кілька вибухів.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:02. У мережі з’явилася інформація про активність ворожої авіації над Бєлгородською областю. Після цього у Telegram-каналах мешканці Чугуївського району повідомили, що чули кілька вибухів. Попередньо від двох до чотирьох. Також вибухи чули жителі північно-східних районів Харкова.

За 10 хвилин у соцмережах з’явилася інформація про нову серію вибухів.

Офіційної інформації наразі немає.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 00:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області пролунали кілька вибухів. ".