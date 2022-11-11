Жители Харьковщины сообщают о взрывах

В Харьковской области прогремели несколько взрывов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:02. В сети появилась информация об активности вражеской авиации над Белгородской областью. После этого в Telegram-каналах жители Чугуевского района сообщили, что слышали несколько взрывов. Предварительно, от двух до четырех. Также взрывы слышали жители северо-восточных районов Харькова.

Спустя 10 минут в соцсетях появилась информация о новой серии взрывов.

Официальной информации на данный момент нет.