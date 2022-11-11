Жители Харьковщины сообщают о взрывах
В Харьковской области прогремели несколько взрывов.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:02. В сети появилась информация об активности вражеской авиации над Белгородской областью. После этого в Telegram-каналах жители Чугуевского района сообщили, что слышали несколько взрывов. Предварительно, от двух до четырех. Также взрывы слышали жители северо-восточных районов Харькова.
Спустя 10 минут в соцсетях появилась информация о новой серии взрывов.
Официальной информации на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 00:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области прогремели несколько взрывов.".