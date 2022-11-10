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Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:44   10.11.2022
Елена Нагорная
Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток захватчики продолжили обстреливать Харьковскую область, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении россияне били из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Колодязное.

На Купянском направлении — из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестовое и Лесная Стенка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 18:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток захватчики продолжили обстреливать Харьковскую область, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".