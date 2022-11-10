Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение суток захватчики продолжили обстреливать Харьковскую область, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении россияне били из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Колодязное.

На Купянском направлении — из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестовое и Лесная Стенка.