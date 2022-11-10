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Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:44   10.11.2022
Олена Нагорна
Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати Харківську область, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне.

На Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове та Лісна Стінка.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 18:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати Харківську область, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".