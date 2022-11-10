Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати Харківську область, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне.

На Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове та Лісна Стінка.