Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати Харківську область, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку росіяни гатили з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне.
На Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове та Лісна Стінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати Харківську область, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".