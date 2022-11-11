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Защитник Украины из Изюма погиб на Луганщине

Происшествия 08:38   11.11.2022
Оксана Горун
Защитник Украины из Изюма погиб на Луганщине Фото: Изюмский горсовет

В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб воин 92 ОМБр изюмчанин Евгений Филиппов.

О смерти защитника Украины сообщили в Изюмской мэрии.

«Освобождая Украину от российских оккупантов, в Луганской области погиб изюмчанин Евгений Филиппов. Наш земляк работал на Изюмском приборостроительном заводе, входил в общественную организацию «Ветераны АТО г. Изюм» и был настоящим патриотом Украины и родного города», — сообщили земляки погибшего.

Погиб воин 92 ОМБр из Изюма
Фото: Изюмский горсовет

  • Читайте также: Сегодня — День защитников Украины: видео от защитников Харьковщины 92 ОМБр

    • Евгений воевал в составе 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. На защиту Украины ветеран АТО встал вновь после начала полномасштабного вторжения РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб воин 92 ОМБр изюмчанин Евгений Филиппов".