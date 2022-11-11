Защитник Украины из Изюма погиб на Луганщине

В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб воин 92 ОМБр изюмчанин Евгений Филиппов.

О смерти защитника Украины сообщили в Изюмской мэрии.

«Освобождая Украину от российских оккупантов, в Луганской области погиб изюмчанин Евгений Филиппов. Наш земляк работал на Изюмском приборостроительном заводе, входил в общественную организацию «Ветераны АТО г. Изюм» и был настоящим патриотом Украины и родного города», — сообщили земляки погибшего.

Евгений воевал в составе 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. На защиту Украины ветеран АТО встал вновь после начала полномасштабного вторжения РФ.