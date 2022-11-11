Захисник України з Ізюма загинув на Луганщині
Фото: Ізюмська міськрада
У боях з російськими окупантами на Луганщині загинув воїн 92 ОМБр ізюмчанин Євген Філіпов.
Про смерть захисника України повідомили у Ізюмській мерії.
“Звільняючи Україну від російських окупантів, на Луганщині загинув ізюмчанин Євген Філіппов. Наш земляк працював на Ізюмському приладобудівному заводі, входив до громадської організації “Ветерани АТО м. Ізюм” і був справжнім патріотом України та рідного міста”, – написали земляки загиблого.
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Євген воював у складі 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. На захист України ветеран АТО став знову після початку повномасштабного вторгнення РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У боях з російськими окупантами на Луганщині загинув воїн 92 ОМБр ізюмчанин Євген Філіпов".