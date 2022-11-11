Захисник України з Ізюма загинув на Луганщині

У боях з російськими окупантами на Луганщині загинув воїн 92 ОМБр ізюмчанин Євген Філіпов.

Про смерть захисника України повідомили у Ізюмській мерії.

“Звільняючи Україну від російських окупантів, на Луганщині загинув ізюмчанин Євген Філіппов. Наш земляк працював на Ізюмському приладобудівному заводі, входив до громадської організації “Ветерани АТО м. Ізюм” і був справжнім патріотом України та рідного міста”, – написали земляки загиблого.

Євген воював у складі 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. На захист України ветеран АТО став знову після початку повномасштабного вторгнення РФ.