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Захисник України з Ізюма загинув на Луганщині

Події 08:38   11.11.2022
Оксана Горун
Захисник України з Ізюма загинув на Луганщині Фото: Ізюмська міськрада

У боях з російськими окупантами на Луганщині загинув воїн 92 ОМБр ізюмчанин Євген Філіпов.

Про смерть захисника України повідомили у Ізюмській мерії.

“Звільняючи Україну від російських окупантів, на Луганщині загинув ізюмчанин Євген Філіппов. Наш земляк працював на Ізюмському приладобудівному заводі, входив до громадської організації “Ветерани АТО м. Ізюм” і був справжнім патріотом України та рідного міста”, – написали земляки загиблого.

Загинув воїн 92 ОМБр із Ізюму

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    • Євген воював у складі 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. На захист України ветеран АТО став знову після початку повномасштабного вторгнення РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У боях з російськими окупантами на Луганщині загинув воїн 92 ОМБр ізюмчанин Євген Філіпов".