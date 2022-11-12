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Харьковские тепловики на время войны перебрались работать под землю (видео)

Общество 19:25   12.11.2022
Оксана Горун
Харьковские тепловики на время войны перебрались работать под землю (видео) Фото: КП «ХТС»

Как работает в бомбоубежище центральная диспетчерская «Харьковских теплосетей», показала пресс-служба предприятия. Сотрудники спустились под землю, и пока наверх не торопятся.

«Центральная диспетчерская служба «Харьковских тепловых сетей» теперь круглосуточно работает в бомбоубежище, — сообщила пресс-служба «ХТС». — Недавно в помещениях бомбоубежища, которое существовало как дополнительное еще в советское время, сделали ремонт и провели техническое перевооружение самой службы. Продолжается постепенное внедрение нового программно-технического комплекса управления сетями, который, в первую очередь, позволит дистанционно управлять основными процессами».

Так, в машинном зале ТЭЦ, по информации «Теплосетей», установили камеры наблюдения, и персонал, который раньше должен был находиться возле оборудования, теперь следит за его работой и управляет котлами удаленно.

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В самом бомбоубежище, где находятся диспетчеры, сделали ремонт, туда провели связь и интернет, чтобы диспетчеры могли работать круглосуточно — в любой ситуации.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как работает в бомбоубежище центральная диспетчерская «Харьковских теплосетей», показала пресс-служба предприятия. Сотрудники спустились под землю, и пока наверх не торопятся".