Харківські тепловики на час війни перебралися працювати під землю (відео)

Як працює у бомбосховищі центральна диспетчерська “Харківських тепломереж”, показала пресслужба підприємства. Співробітники спустилися під землю, і поки нагору не поспішають.

“Центральна диспетчерська служба “Харківських теплових мереж” тепер цілодобово працює у бомбосховищі, – повідомила пресслужба “ХТМ”. – Нещодавно у приміщеннях бомбосховища, яке існувало як додаткове ще за радянських часів, зробили ремонт та провели технічне переозброєння самої служби. Продовжується поступове запровадження нового програмно-технічного комплексу управління мережами, який насамперед дозволить дистанційно керувати основними процесами”.

Так, у машинному залі ТЕЦ, за інформацією “Тепломереж”, встановили камери спостереження, й персонал, який раніше мав знаходитись біля обладнання, тепер стежить за його роботою та керує котлами віддалено.

У самому бомбосховищі, де знаходяться диспетчери, зробили ремонт, туди провели зв’язок та інтернет, щоб диспетчери могли працювати цілодобово – у будь-якій ситуації.