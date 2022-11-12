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Харківські тепловики на час війни перебралися працювати під землю (відео)

Суспільство 19:25   12.11.2022
Оксана Горун
Харківські тепловики на час війни перебралися працювати під землю (відео) Фото: КП “ХТМ”

Як працює у бомбосховищі центральна диспетчерська “Харківських тепломереж”, показала пресслужба підприємства. Співробітники спустилися під землю, і поки нагору не поспішають.

“Центральна диспетчерська служба “Харківських теплових мереж” тепер цілодобово працює у бомбосховищі, – повідомила пресслужба “ХТМ”. – Нещодавно у приміщеннях бомбосховища, яке існувало як додаткове ще за радянських часів, зробили ремонт та провели технічне переозброєння самої служби. Продовжується поступове запровадження нового програмно-технічного комплексу управління мережами, який насамперед дозволить дистанційно керувати основними процесами”.

Так, у машинному залі ТЕЦ, за інформацією “Тепломереж”, встановили камери спостереження, й персонал, який раніше мав знаходитись біля обладнання, тепер стежить за його роботою та керує котлами віддалено.

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У самому бомбосховищі, де знаходяться диспетчери, зробили ремонт, туди провели зв’язок та інтернет, щоб диспетчери могли працювати цілодобово – у будь-якій ситуації.

Автор: Оксана Горун

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працює у бомбосховищі центральна диспетчерська “Харківських тепломереж”, показала пресслужба підприємства. Співробітники спустилися під землю, і поки нагору не поспішають".