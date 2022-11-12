На Харьковщине за сутки ранены два подростка и пожилая женщина — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от обстрелов и минирований, которые совершает российская армия в Харьковской области.
«В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе взорвались и получили ранения двое парней 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им предоставляется вся возможная помощь, их состояние медики оценивают как среднее. В Чугуевском районе в результате обстрелов кафиров получила ранения и была госпитализирована 80-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.
Напомним, два подростка подорвались на Северной Салтовке — на улице Бучмы. Там сдетонировали оставшиеся со времен интенсивных обстрелов района боеприпасы из РСЗО «Смерч» и «Ураган».
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По информации Синегубова, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от обстрелов и минирований, которые совершает российская армия в Харьковской области".