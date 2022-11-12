На Харьковщине за сутки ранены два подростка и пожилая женщина — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от обстрелов и минирований, которые совершает российская армия в Харьковской области.

«В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе взорвались и получили ранения двое парней 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им предоставляется вся возможная помощь, их состояние медики оценивают как среднее. В Чугуевском районе в результате обстрелов кафиров получила ранения и была госпитализирована 80-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, два подростка подорвались на Северной Салтовке — на улице Бучмы. Там сдетонировали оставшиеся со времен интенсивных обстрелов района боеприпасы из РСЗО «Смерч» и «Ураган».

По информации Синегубова, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.