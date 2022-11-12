На Харківщині за добу поранено двох підлітків та літню жінку – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих від обстрілів та мінувань, які чинить російська армія в Харківській області.
“У Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення 2 хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їм надається уся можлива допомога, їхній стан медики оцінюють як середній. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка“, – написав Синегубов у телеграмі.
Нагадаємо, двоє підлітків підірвалися на Північній Салтівці – на вулиці Бучми. Там здетонували боєприпаси з РСЗВ “Смерч” і “Ураган”, що залишилися з часів інтенсивних обстрілів району.
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За інформацією Синєгубова, минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих від обстрілів та мінувань, які чинить російська армія в Харківській області".