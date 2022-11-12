Поселил оккупантов у себя дома и кормил — «друга» захватчиков будут судить
Полиция Харьковщины передала в суд дело жителя Чугуевского района, который во время оккупации своего села помогал российским военным.
«Как установили полицейские Чугуевского районного управления полиции, во время временной оккупации села Граково 57-летний местный житель поддержал вооруженную агрессию России, добровольно пошел на контакт с россиянами и помогал им», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В частности, обвиняемый помогал оккупантам чинить технику. Более того — поселил их в своем доме и снабжал продуктами.
«Благодаря этому он имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно перемещаться по территории оккупированного села», — пояснили в полиции.
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Материалы уголовного производства полицейские уже отправили в суд.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 14:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины передала в суд дело жителя Чугуевского района, который во время оккупации своего села помогал российским военным".