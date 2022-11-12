Поселил оккупантов у себя дома и кормил — «друга» захватчиков будут судить

Полиция Харьковщины передала в суд дело жителя Чугуевского района, который во время оккупации своего села помогал российским военным.

«Как установили полицейские Чугуевского районного управления полиции, во время временной оккупации села Граково 57-летний местный житель поддержал вооруженную агрессию России, добровольно пошел на контакт с россиянами и помогал им», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В частности, обвиняемый помогал оккупантам чинить технику. Более того — поселил их в своем доме и снабжал продуктами.

«Благодаря этому он имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно перемещаться по территории оккупированного села», — пояснили в полиции.

Материалы уголовного производства полицейские уже отправили в суд.