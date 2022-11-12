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Поселив окупантів у себе вдома і годував – “друга” загарбників судитимуть

Події 14:03   12.11.2022
Оксана Горун
Поселив окупантів у себе вдома і годував – “друга” загарбників судитимуть

Поліція Харківщини передала до суду справу мешканця Чугуївського району, який під час окупації свого села допомагав російським військовим.

“Як встановили поліцейські Чугуївського районного управління поліції, під час тимчасової окупації села Гракове 57-річний місцевий житель підтримав збройну агресію Росії, добровільно пішов на контакт із росіянами та допомагав їм”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жителя Харківщини судитимуть за допомогу окупантам

Зокрема, обвинувачений допомагав окупантам лагодити техніку. Більше того – поселив їх у своєму будинку та забезпечував продуктами.

“Завдяки цьому він мав привілеї перед іншими місцевими жителями й міг безперешкодно пересуватися територією окупованого села”, – пояснили в поліції.

  • Читайте також: Окупантів, що відступили з Харківщини, перекидають на Херсонщину. Без зброї

    • Матеріали кримінального провадження поліцейські вже відправили до суду.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 14:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини передала до суду справу мешканця Чугуївського району, який під час окупації свого села допомагав російським військовим".