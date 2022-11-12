Поселив окупантів у себе вдома і годував – “друга” загарбників судитимуть

Поліція Харківщини передала до суду справу мешканця Чугуївського району, який під час окупації свого села допомагав російським військовим.

“Як встановили поліцейські Чугуївського районного управління поліції, під час тимчасової окупації села Гракове 57-річний місцевий житель підтримав збройну агресію Росії, добровільно пішов на контакт із росіянами та допомагав їм”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зокрема, обвинувачений допомагав окупантам лагодити техніку. Більше того – поселив їх у своєму будинку та забезпечував продуктами.

“Завдяки цьому він мав привілеї перед іншими місцевими жителями й міг безперешкодно пересуватися територією окупованого села”, – пояснили в поліції.

Матеріали кримінального провадження поліцейські вже відправили до суду.