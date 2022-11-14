Артобстрел Купянского района: пострадали мирные жители (фото)

Мирные жители пострадали в результате вражеского обстрела из артиллерии села Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 ноября.

Оккупанты ударили по населенному пункту около 13-ти часов. В результате были повреждены здания. Двум местным жителям правоохранители оказали домедицинскую помощь, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

«49-летнего мужчину полицейские довезли до кареты скорой медицинской помощи, поскольку медики не имели возможности доехать до места происшествия», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.