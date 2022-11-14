Артобстрел Купянского района: пострадали мирные жители (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Мирные жители пострадали в результате вражеского обстрела из артиллерии села Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 ноября.
Оккупанты ударили по населенному пункту около 13-ти часов. В результате были повреждены здания. Двум местным жителям правоохранители оказали домедицинскую помощь, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
«49-летнего мужчину полицейские довезли до кареты скорой медицинской помощи, поскольку медики не имели возможности доехать до места происшествия», — говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 00:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мирные жители пострадали в результате вражеского обстрела из артиллерии села Петропавловка Купянского района Харьковской области 13 ноября.".