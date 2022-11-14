Артобстріл Куп’янського району: постраждали мирні жителі (фото)
Мирні мешканці постраждали внаслідок ворожого обстрілу з артилерії села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області 13 листопада.
Окупанти вдарили по населеному пункту близько 13-ї години. Внаслідок цього були пошкоджені будівлі. Двом місцевим мешканцям правоохоронці надали домедичну допомогу, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
“49-річного чоловіка поліцейські доправили до карети швидкої медичної допомоги, оскільки медики не мали змоги доїхати до місця події”, – йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 00:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мирні мешканці постраждали внаслідок ворожого обстрілу з артилерії села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області 13 листопада.".