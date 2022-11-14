Артобстріл Куп’янського району: постраждали мирні жителі (фото)

Мирні мешканці постраждали внаслідок ворожого обстрілу з артилерії села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області 13 листопада.

Окупанти вдарили по населеному пункту близько 13-ї години. Внаслідок цього були пошкоджені будівлі. Двом місцевим мешканцям правоохоронці надали домедичну допомогу, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

“49-річного чоловіка поліцейські доправили до карети швидкої медичної допомоги, оскільки медики не мали змоги доїхати до місця події”, – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.