Бесплатная прачечная появилась в приграничном поселке на Харьковщине (видео)
В поселке Казачья Лопань на севере Харьковщины открыли общественную прачечную, услугами которой могут бесплатно пользоваться все местные жители и украинские военные.
Об этом сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Бесплатный комплекс у нас есть, который сегодня помогает жителям стирать свою одежду, сразу же ее сушить. Также он будет использоваться для наших защитников», — отметил Задоренко.
По его словам, это стало возможным благодаря общественному формированию «Капелланский патруль», благотворительному фонду Open Door Foundation и волонтерской организации Frontline.
Видео — Вячеслав Задоренко
Прачечная будет работать с 10:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Детали по телефону: +380 (97) 861 08 10 (Татьяна).
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань на севере Харьковщины открыли общественную прачечную, услугами которой могут бесплатно пользоваться все местные жители и украинские военные.".