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Бесплатная прачечная появилась в приграничном поселке на Харьковщине (видео)

Общество 22:27   14.11.2022
Елена Нагорная
Бесплатная прачечная появилась в приграничном поселке на Харьковщине (видео)

В поселке Казачья Лопань на севере Харьковщины открыли общественную прачечную, услугами которой могут бесплатно пользоваться все местные жители и украинские военные.

Об этом сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Бесплатный комплекс у нас есть, который сегодня помогает жителям стирать свою одежду, сразу же ее сушить. Также он будет использоваться для наших защитников», — отметил Задоренко.

По его словам, это стало возможным благодаря общественному формированию «Капелланский патруль», благотворительному фонду Open Door Foundation и волонтерской организации Frontline.

Видео — Вячеслав Задоренко

Прачечная будет работать с 10:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Детали по телефону: +380 (97) 861 08 10 (Татьяна).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 22:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань на севере Харьковщины открыли общественную прачечную, услугами которой могут бесплатно пользоваться все местные жители и украинские военные.".