Бесплатная прачечная появилась в приграничном поселке на Харьковщине (видео)

В поселке Казачья Лопань на севере Харьковщины открыли общественную прачечную, услугами которой могут бесплатно пользоваться все местные жители и украинские военные.

Об этом сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Бесплатный комплекс у нас есть, который сегодня помогает жителям стирать свою одежду, сразу же ее сушить. Также он будет использоваться для наших защитников», — отметил Задоренко.

По его словам, это стало возможным благодаря общественному формированию «Капелланский патруль», благотворительному фонду Open Door Foundation и волонтерской организации Frontline.

Видео — Вячеслав Задоренко

Прачечная будет работать с 10:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Детали по телефону: +380 (97) 861 08 10 (Татьяна).