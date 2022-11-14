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Безкоштовна пральня з’явилась у прикордонному селищі на Харківщині (відео)

Суспільство 22:27   14.11.2022
Олена Нагорна
Безкоштовна пральня з’явилась у прикордонному селищі на Харківщині (відео)

У селищі Козача Лопань на півночі Харківщини відкрили громадську пральню, послугами якої можуть безкоштовно користуватись усі місцеві жителі та українські військові.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Безкоштовний комплекс у нас є, який сьогодні допомагає мешканцям прати свій одяг, відразу ж його сушити. Також він буде використовуватися для наших захисників”, – зазначив Задоренко.

За його словами, це стало можливим завдяки громадському формуванню “Капеланський патруль”, благодійному фонду Open Door Foundation та волонтерській організації Frontline.

Відео: Вячеслав Задоренко

Пральня працюватиме з 10:00 до 14:00 з понеділка по п’ятницю. Деталі за телефоном: +380 (97) 861 08 10 (Тетяна).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 22:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Козача Лопань на півночі Харківщини відкрили громадську пральню, послугами якої можуть безкоштовно користуватись усі місцеві жителі та українські військові.".