Безкоштовна пральня з’явилась у прикордонному селищі на Харківщині (відео)

У селищі Козача Лопань на півночі Харківщини відкрили громадську пральню, послугами якої можуть безкоштовно користуватись усі місцеві жителі та українські військові.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Безкоштовний комплекс у нас є, який сьогодні допомагає мешканцям прати свій одяг, відразу ж його сушити. Також він буде використовуватися для наших захисників”, – зазначив Задоренко.

За його словами, це стало можливим завдяки громадському формуванню “Капеланський патруль”, благодійному фонду Open Door Foundation та волонтерській організації Frontline.



Відео: Вячеслав Задоренко

Пральня працюватиме з 10:00 до 14:00 з понеділка по п’ятницю. Деталі за телефоном: +380 (97) 861 08 10 (Тетяна).