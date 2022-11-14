Безкоштовна пральня з’явилась у прикордонному селищі на Харківщині (відео)
У селищі Козача Лопань на півночі Харківщини відкрили громадську пральню, послугами якої можуть безкоштовно користуватись усі місцеві жителі та українські військові.
Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Безкоштовний комплекс у нас є, який сьогодні допомагає мешканцям прати свій одяг, відразу ж його сушити. Також він буде використовуватися для наших захисників”, – зазначив Задоренко.
За його словами, це стало можливим завдяки громадському формуванню “Капеланський патруль”, благодійному фонду Open Door Foundation та волонтерській організації Frontline.
Відео: Вячеслав Задоренко
Пральня працюватиме з 10:00 до 14:00 з понеділка по п’ятницю. Деталі за телефоном: +380 (97) 861 08 10 (Тетяна).
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 22:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Козача Лопань на півночі Харківщини відкрили громадську пральню, послугами якої можуть безкоштовно користуватись усі місцеві жителі та українські військові.".