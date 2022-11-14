«Спасло жизнь чудо»: энергетики подорвалась на мине под Харьковом (видео)

Автовышка с работниками Харьковоблэнерго днем 14 ноября подорвалась на мине вблизи села Безруки под Харьковом.

Об этом сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его словам, специалисты проводили ремонт на высоковольтной линии электропередач.

«Вот такую цену платят энергетики за то, чтобы в наших домах был свет. По предварительной информации, погибших среди РЭСовцев нет. Слава богу, что чудо спасло ребятам жизнь», — написал Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

Как сообщили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго», в автовышке было пятеро энергетиков. Их осмотрят медики, предварительно — все отделались царапинами.

«Происшествие случилось около 15 часов, специалисты ехали на восстановительные работы высоковольтной линии», — добавили в пресс-службе.