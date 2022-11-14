“Врятувало життя диво”: енергетики підірвалася на міні під Харковом (відео)

Автовишка з працівниками Харківобленерго вдень 14 листопада підірвалася на міні поблизу села Безруки під Харковом.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його словами, спеціалісти проводили ремонт на високовольтній лінії електропередач.

“Ось таку ціну платять енергетики за те, щоб у наших оселях було світло. За попередньою інформацією, загиблих серед РЕМівців немає. Слава богу, що диво врятувало хлопцям життя”, – написав Задоренко.

Відео: Вячеслав Задоренко

Як повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”, в автовишці було п’ятеро енергетиків. Їх оглянуть медики, попередньо – всі відбулися подряпинами.

“Подія сталася близько 15-ї години, фахівці їхали на відновлювальні роботи високовольтної лінії”, – додали в пресслужбі.