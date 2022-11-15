Армия РФ обстреливает села на Харьковщине снарядами с поражающими элементами
Только за сегодня в приграничных селах Золочевского района на Харьковщине насчитали 14 «прилетов», сообщил «Суспільному» глава громады Виктор Коваленко.
По словам Коваленко, по территории громады оккупанты бьют снарядами с поражающими элементами — мелкими деталями, которые разлетаются по большой площади. Под ударом — приграничные населенные пункты. Так, уже пятый день к ряду обстреливают Ивашки и Перовское.
«За сегодняшний день было уже 14 «прилетов». Повреждены энергосети и водопровод. Жертв нет. Повреждения уточняются», — сказал Коваленко.
Читайте также: Российские оккупанты обстреляли Золочевскую громаду: снаряды прилетели в школу, детсад и ДК (обновлено)
Отметим, что за прошедшие сутки, по информации ХОВА, на Харьковщине ранения получили три человека. Все они — жители Купянского района. Кроме того, все больше людей в регионе страдает из-за тотального заминирования. Только за сутки четверо человек подорвались на минах. Все — в Дергачевской громаде.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ обстреливает села на Харьковщине снарядами с поражающими элементами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 11:10;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за сегодня в приграничных селах Золочевского района на Харьковщине насчитали 14 «прилетов», сообщил «Суспільному» глава громады Виктор Коваленко".