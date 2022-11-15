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Армия РФ обстреливает села на Харьковщине снарядами с поражающими элементами

Происшествия 11:10   15.11.2022
Алексей Наумов
Армия РФ обстреливает села на Харьковщине снарядами с поражающими элементами Фото: Виктор Коваленко

Только за сегодня в приграничных селах Золочевского района на Харьковщине насчитали 14 «прилетов», сообщил «Суспільному» глава громады Виктор Коваленко.

По словам Коваленко, по территории громады оккупанты бьют снарядами с поражающими элементами — мелкими деталями, которые разлетаются по большой площади. Под ударом — приграничные населенные пункты. Так, уже пятый день к ряду обстреливают Ивашки и Перовское.

«За сегодняшний день было уже 14 «прилетов». Повреждены энергосети и водопровод. Жертв нет. Повреждения уточняются», — сказал Коваленко.

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    • Отметим, что за прошедшие сутки, по информации ХОВА, на Харьковщине ранения получили три человека. Все они — жители Купянского района. Кроме того, все больше людей в регионе страдает из-за тотального заминирования. Только за сутки четверо человек подорвались на минах. Все — в Дергачевской громаде.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 11:10;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за сегодня в приграничных селах Золочевского района на Харьковщине насчитали 14 «прилетов», сообщил «Суспільному» глава громады Виктор Коваленко".