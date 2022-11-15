Армия РФ обстреливает села на Харьковщине снарядами с поражающими элементами

Только за сегодня в приграничных селах Золочевского района на Харьковщине насчитали 14 «прилетов», сообщил «Суспільному» глава громады Виктор Коваленко.

По словам Коваленко, по территории громады оккупанты бьют снарядами с поражающими элементами — мелкими деталями, которые разлетаются по большой площади. Под ударом — приграничные населенные пункты. Так, уже пятый день к ряду обстреливают Ивашки и Перовское.

«За сегодняшний день было уже 14 «прилетов». Повреждены энергосети и водопровод. Жертв нет. Повреждения уточняются», — сказал Коваленко.

Отметим, что за прошедшие сутки, по информации ХОВА, на Харьковщине ранения получили три человека. Все они — жители Купянского района. Кроме того, все больше людей в регионе страдает из-за тотального заминирования. Только за сутки четверо человек подорвались на минах. Все — в Дергачевской громаде.