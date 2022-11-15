Армія РФ обстрілює села на Харківщині снарядами з вражаючими елементами
Лише за сьогодні в прикордонних селах Золочівського району на Харківщині нарахували 14 “прильотів”, повідомив “Суспільному” голова громади Віктор Коваленко.
За словами Коваленка, територією громади окупанти б’ють снарядами з вражаючими елементами – дрібними деталями, що розлітаються великою площею. Під ударом – прикордонні населені пункти. Так, уже п’ятий день поспіль обстрілюють Івашки та Перовське.
“За сьогоднішній день було вже 14 “прильотів”. Пошкоджено енергомережі та водопровід. Жертв немає. Пошкодження уточнюються”, – сказав Коваленко.
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Зазначимо, що минулої доби, за інформацією ХОВА, на Харківщині поранення отримали троє людей. Усі вони – мешканці Куп’янського району. Крім того, все більше людей у регіоні страждає через тотальне замінування. Лише за добу четверо людей підірвалися на мінах. Усі – в Дергачівській громаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 11:10;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише за сьогодні в прикордонних селах Золочівського району на Харківщині нарахували 14 “прильотів”, повідомив “Суспільному” голова громади Віктор Коваленко".