Постраждалих від мін на Харківщині більше, ніж від обстрілів
За добу в регіоні четверо людей підірвалися на мінах, трьох поранено під час обстрілів.
Сумну статистику повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янському районі поранення отримали 2 жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років”, – зазначив він.
На мінах підірвалися три залізничники – біля станції Цупівка на території Дергачівської громади.
“Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов.
Ще один поранений через мінування – енергетик.
“У районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвався автомобіль “Харківобленерго”, поранення отримав 41-річний електромонтер. Його стан середній”, – зазначив голова ХОВА.
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За інформацією Синєгубова, під обстрілами протягом доби були населені пункти поряд із лінією зіткнення та кордоном із РФ у Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У с. Болдирівка Куп’янського району через обстріл горіли склади із зерном.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в регіоні четверо людей підірвалися на мінах, трьох поранено під час обстрілів".