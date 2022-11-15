Пострадавших от мин в Харьковской области больше, чем от обстрелов
За сутки в регионе четыре человека взорвались на минах, трое ранены во время обстрелов.
Печальную статистику сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили 2 женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет», — отметил он.
На минах взорвались три железнодорожника — у станции Цуповка на территории Дергачевской громады.
«Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести», — сообщил Синегубов.
Еще один раненый из-за минирования – энергетик.
«В районе села Безруки около 15:00 на мине подорвался автомобиль «Харьковоблэнерго», ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние среднее», — отметил глава ХОВА.
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По информации Синегубова, под обстрелами в течение суток были населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. В с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В с. Болдыревка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе четыре человека взорвались на минах, трое ранены во время обстрелов".