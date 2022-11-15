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Пострадавших от мин в Харьковской области больше, чем от обстрелов

Происшествия 08:57   15.11.2022
Оксана Горун
Пострадавших от мин в Харьковской области больше, чем от обстрелов

За сутки в регионе четыре человека взорвались на минах, трое ранены во время обстрелов.

Печальную статистику сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили 2 женщины 66 и 62 лет и мужчина 50 лет», — отметил он.

На минах взорвались три железнодорожника — у станции Цуповка на территории Дергачевской громады.

«Они госпитализированы с ранениями, медики оценивают их состояние как средней тяжести», — сообщил Синегубов.

Еще один раненый из-за минирования – энергетик.

«В районе села Безруки около 15:00 на мине подорвался автомобиль «Харьковоблэнерго», ранение получил 41-летний электромонтер. Его состояние среднее», — отметил глава ХОВА.

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    • По информации Синегубова, под обстрелами в течение суток были населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. В с. Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов повреждены несколько частных домовладений. В с. Болдыревка Купянского района из-за обстрелов горели склады с зерном.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в регионе четыре человека взорвались на минах, трое ранены во время обстрелов".