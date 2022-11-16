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Харьковские тепловики работают в комендантский час, чтобы успеть до морозов

Общество 07:56   16.11.2022
Оксана Горун
Харьковские тепловики работают в комендантский час, чтобы успеть до морозов Фото: КП «ХТС»

Приближение морозов заставляет коммунальщиков ускорить стабилизацию системы отопления города.

«Чтобы успеть до снижения температуры, которое прогнозируют синоптики, аварийные бригады работали ночью, несмотря на комендантский час, — сообщили 15 ноября в КП «Харьковские тепловые сети». — Утром на улице 3 градуса тепла, и сохраняется тенденция к похолоданию. Зима постепенно приближается к Харькову. Ее невозможно отсрочить. Это заставляет теплоэнергетиков ускорить стабилизацию системы отопления города с учетом перепадов по электроснабжению и в условиях экономии газа».

Только за прошедшие сутки тепловики устранили 16 дефектов на внутриквартальных сетях отопления и 8 — горячей воды. Как пояснили в «теплосетях», основное внимание ремонтники уделяют изоляции трубопроводов в подвалах домов, так как это серьезный фактор экономии тепла.

«Относительно готовности к непредсказуемым ситуациям, продолжается процесс изготовления буржуек и установка их в специальных пунктах обогрева. Твердотопливный источник отопления должен быть установлен в помещении по всем правилам пожарной безопасности и с учетом вентиляции, предотвращающей накопление углекислого газа в помещении», — пояснили тепловики.

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    • Они также предостерегли харьковчан от использования источников открытого тепла к квартирах: «Даже простая буржуйка может представлять опасность для жильцов квартиры, если неправильно установлена ​​или опасно эксплуатируется».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 07:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приближение морозов заставляет коммунальщиков ускорить стабилизацию системы отопления города".