Харьковские тепловики работают в комендантский час, чтобы успеть до морозов

Приближение морозов заставляет коммунальщиков ускорить стабилизацию системы отопления города.

«Чтобы успеть до снижения температуры, которое прогнозируют синоптики, аварийные бригады работали ночью, несмотря на комендантский час, — сообщили 15 ноября в КП «Харьковские тепловые сети». — Утром на улице 3 градуса тепла, и сохраняется тенденция к похолоданию. Зима постепенно приближается к Харькову. Ее невозможно отсрочить. Это заставляет теплоэнергетиков ускорить стабилизацию системы отопления города с учетом перепадов по электроснабжению и в условиях экономии газа».

Только за прошедшие сутки тепловики устранили 16 дефектов на внутриквартальных сетях отопления и 8 — горячей воды. Как пояснили в «теплосетях», основное внимание ремонтники уделяют изоляции трубопроводов в подвалах домов, так как это серьезный фактор экономии тепла.

«Относительно готовности к непредсказуемым ситуациям, продолжается процесс изготовления буржуек и установка их в специальных пунктах обогрева. Твердотопливный источник отопления должен быть установлен в помещении по всем правилам пожарной безопасности и с учетом вентиляции, предотвращающей накопление углекислого газа в помещении», — пояснили тепловики.

Они также предостерегли харьковчан от использования источников открытого тепла к квартирах: «Даже простая буржуйка может представлять опасность для жильцов квартиры, если неправильно установлена ​​или опасно эксплуатируется».