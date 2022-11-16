Харківські тепловики працюють у комендантську годину, щоб встигнути до морозів
Наближення морозів змушує комунальників пришвидшити стабілізацію системи опалення міста.
“Щоб встигнути до зниження температури, яке прогнозують синоптики, аварійні бригади працювали вночі, незважаючи на комендантську годину, – повідомили 15 листопада у КП “Харківські теплові мережі”. – Вранці на вулиці 3 градуси тепла, і зберігається тенденція до похолодання. Зима поступово наближається до Харкова. Її неможливо відстрочити. Це змушує теплоенергетиків прискорити стабілізацію системи опалення міста з урахуванням перепадів електропостачання та в умовах економії газу”.
Лише минулої доби тепловики усунули 16 дефектів на внутрішньоквартальних мережах опалення та 8 – гарячої води. Як пояснили в “тепломережах”, основну увагу ремонтники приділяють ізоляції трубопроводів у підвалах будинків, оскільки це є серйозним фактором економії тепла.
“Щодо готовності до непередбачуваних ситуацій, триває процес виготовлення буржуйок та встановлення їх у спеціальних пунктах обігріву. Твердопаливне джерело опалення має бути встановлене у приміщенні за всіма правилами пожежної безпеки та з урахуванням вентиляції, що запобігає накопиченню вуглекислого газу в приміщенні”, – пояснили тепловий газ.
Читайте також: Опалення в Харкові повернули до 87% будинків – у ХТС повідомили, де ще холодно
Вони також застерегли харків’ян від використання джерел відкритого тепла в квартирах: “Навіть проста буржуйка може становити небезпеку для мешканців квартири, якщо неправильно встановлена чи небезпечно експлуатується”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківські тепловики працюють у комендантську годину, щоб встигнути до морозів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наближення морозів змушує комунальників пришвидшити стабілізацію системи опалення міста".