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Харківські тепловики працюють у комендантську годину, щоб встигнути до морозів

Суспільство 07:56   16.11.2022
Оксана Горун
Харківські тепловики працюють у комендантську годину, щоб встигнути до морозів Фото: КП “ХТМ”

Наближення морозів змушує комунальників пришвидшити стабілізацію системи опалення міста.

“Щоб встигнути до зниження температури, яке прогнозують синоптики, аварійні бригади працювали вночі, незважаючи на комендантську годину, – повідомили 15 листопада у КП “Харківські теплові мережі”. – Вранці на вулиці 3 градуси тепла, і зберігається тенденція до похолодання. Зима поступово наближається до Харкова. Її неможливо відстрочити. Це змушує теплоенергетиків прискорити стабілізацію системи опалення міста з урахуванням перепадів електропостачання та в умовах економії газу”.

Лише минулої доби тепловики усунули 16 дефектів на внутрішньоквартальних мережах опалення та 8 – гарячої води. Як пояснили в “тепломережах”, основну увагу ремонтники приділяють ізоляції трубопроводів у підвалах будинків, оскільки це є серйозним фактором економії тепла.

“Щодо готовності до непередбачуваних ситуацій, триває процес виготовлення буржуйок та встановлення їх у спеціальних пунктах обігріву. Твердопаливне джерело опалення має бути встановлене у приміщенні за всіма правилами пожежної безпеки та з урахуванням вентиляції, що запобігає накопиченню вуглекислого газу в приміщенні”, – пояснили тепловий газ.

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    • Вони також застерегли харків’ян від використання джерел відкритого тепла в квартирах: “Навіть проста буржуйка може становити небезпеку для мешканців квартири, якщо неправильно встановлена ​​чи небезпечно експлуатується”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 07:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наближення морозів змушує комунальників пришвидшити стабілізацію системи опалення міста".