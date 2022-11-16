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Отключения света: в Укрэнерго советуют зарядить павербанки и запастись водой

Общество 10:06   16.11.2022
Оксана Горун
Отключения света: в Укрэнерго советуют зарядить павербанки и запастись водой

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 16 ноября во всех регионах Украины действуют плановые отключения, а также дополнительно применены аварийные отключения.

«Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям. Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: создайте необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными», — предупредила пресс-служба «Укрэнерго».

  • Читайте также: Как будут отключать свет на Харьковщине в понедельник. Информация Укрэнерго

    • Напомним, по последним данным, озученным ОП, на Харьковщине без света остаются 90 тысяч абонентов. В ХОВА уточнили, что речь идет о жителях Изюмского и Богодуховского районов, а также 3,5 тыс. потребителей в Харькове. Ремонтные работы продолжаются.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 10:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 16 ноября во всех регионах Украины действуют плановые отключения, а также дополнительно применены аварийные отключения".