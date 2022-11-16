Відключення світла: в Укренерго радять зарядити павербанки та запастися водою

У НЕК “Укренерго” повідомили, що 16 листопада у всіх регіонах України діють планові відключення, а також додатково застосовано аварійні відключення.

“Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень. Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними“, – попередила пресслужба “Укренерго”.

Нагадаємо, за останніми даними, озвученими ОП, на Харківщині без світла залишаються 90 тисяч абонентів. У ХОВА уточнили, що йдеться про мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також 3,5 тис. споживачів у Харкові. Ремонтні роботи продовжуються.