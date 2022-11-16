Под обстрел на Харьковщине попали более 10 населенных пунктов — сводка ГШ

Генштаб Украины, по даннным на 6 утра, 16 ноября сообщил об обстреле ряда приграничных и прифронтовых населенных пунктов на Харьковщине.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка», — сказано в сводке Генштаба.

На Купянском направлении под ударом армии РФ оказались районы населенных пуктов Берестовое, Терны и Кисловка.

Также в Генштабе отметили, что за минувшие сутки РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар.

«Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и «Калибр» и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов «Shahed-136» и один БпЛА «Орион» уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации», — сообщили в ГШ.

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Напомним, что по территории Харьковской области во время массированного ракетного обстрела ударили ракетами с территории Белгородской области. По информации ХОВА, всего было 6 «прилетов»: два — по объектам критической энергетической инфраструктуры Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района.