Под обстрел на Харьковщине попали более 10 населенных пунктов — сводка ГШ
Генштаб Украины, по даннным на 6 утра, 16 ноября сообщил об обстреле ряда приграничных и прифронтовых населенных пунктов на Харьковщине.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелечья, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка», — сказано в сводке Генштаба.
На Купянском направлении под ударом армии РФ оказались районы населенных пуктов Берестовое, Терны и Кисловка.
Также в Генштабе отметили, что за минувшие сутки РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар.
«Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и «Калибр» и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов «Shahed-136» и один БпЛА «Орион» уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации», — сообщили в ГШ.
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Напомним, что по территории Харьковской области во время массированного ракетного обстрела ударили ракетами с территории Белгородской области. По информации ХОВА, всего было 6 «прилетов»: два — по объектам критической энергетической инфраструктуры Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб Украины, по даннным на 6 утра, 16 ноября сообщил об обстреле ряда приграничных и прифронтовых населенных пунктов на Харьковщине".