Під обстріл на Харківщині потрапило понад 10 населених пунктів – зведення ГШ
Генштаб України, за даними на 6 ранку 16 листопада, повідомив про обстріл низки прикордонних та прифронтових населених пунктів на Харківщині.
“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка”, – сказано у зведенні Генштабу.
На Куп’янському напрямку під ударом армії РФ опинилися райони населених пунктів Берестове, Терни та Кислівка.
Також у Генштабі зазначили, що минулої доби РФ завдала по Україні масованого ракетного удару.
“Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації”, – повідомили у ГШ.
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Нагадаємо, що по території Харківської області під час масованого ракетного обстрілу вдарили ракетами з території Бєлгородської області. За інформацією ХОВА, усього було 6 “прильотів”: два – по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури Харкова та чотири – по б’єктах Чугуївського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб України, за даними на 6 ранку 16 листопада, повідомив про обстріл низки прикордонних та прифронтових населених пунктів на Харківщині".