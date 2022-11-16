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Під обстріл на Харківщині потрапило понад 10 населених пунктів – зведення ГШ

Події 07:26   16.11.2022
Оксана Горун
Під обстріл на Харківщині потрапило понад 10 населених пунктів – зведення ГШ

Генштаб України, за даними на 6 ранку 16 листопада, повідомив про обстріл низки прикордонних та прифронтових населених пунктів на Харківщині.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка”, – сказано у зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку під ударом армії РФ опинилися райони населених пунктів Берестове, Терни та Кислівка.

Також у Генштабі зазначили, що минулої доби РФ завдала по Україні масованого ракетного удару.

“Противник випустив понад 90 ракет Х-101 та “Калібр” і більш як десять ударних БпЛА. За уточненою інформацією 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів “Shahed-136” та один БпЛА “Оріон” знищили підрозділи Сил Оборони. Триває уточнення додаткової інформації”, – повідомили у ГШ.

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    • Нагадаємо, що по території Харківської області під час масованого ракетного обстрілу вдарили ракетами з території Бєлгородської області. За інформацією ХОВА, усього було 6 “прильотів”: два – по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури Харкова та чотири – по б’єктах Чугуївського району.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 07:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб України, за даними на 6 ранку 16 листопада, повідомив про обстріл низки прикордонних та прифронтових населених пунктів на Харківщині".