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Синегубов: В Харьковской области восстановили более 100 автобусных маршрутов

Общество 14:58   16.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области восстановили более 100 автобусных маршрутов

На этой неделе возобновят еще 5 новых автобусных маршрутов, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Из 285 пригородных и междугородных автобусных маршрутов, действовавших в Харьковской области до полномасштабного вторжения, уже восстановлено 104.

На деоккупированных территориях области курсируют автобусы по следующим маршрутам:

-Харьков – Купянск;
— Харьков – Ольховка;
— Харьков – Слободское;
— Харьков – Новопокровка;
— Харьков – Чугуев;
— Чугуев – Чкаловское;
— Чугуев – Малиновка;
— Харьков – Малая Рогань;
— Харьков – Черкасская Лозовая;
— Харьков – Кутузовка;
— Харьков – Барвенково через Изюм;
— Харьков – Старый Салтов;
— Харьков – Элитное.

На этой неделе возобновится работа еще 5 маршрутов:

— Харьков – Изюм;
— Харьков – Балаклея;
— Харьков – Большой Бурлук;
— Старый Салтов – Волчанск;
— Харьков – Липцы.

На сегодня восстановлено более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 14:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе возобновят еще 5 новых автобусных маршрутов, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.".