Синегубов: В Харьковской области восстановили более 100 автобусных маршрутов

На этой неделе возобновят еще 5 новых автобусных маршрутов, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Из 285 пригородных и междугородных автобусных маршрутов, действовавших в Харьковской области до полномасштабного вторжения, уже восстановлено 104.

На деоккупированных территориях области курсируют автобусы по следующим маршрутам:

-Харьков – Купянск;

— Харьков – Ольховка;

— Харьков – Слободское;

— Харьков – Новопокровка;

— Харьков – Чугуев;

— Чугуев – Чкаловское;

— Чугуев – Малиновка;

— Харьков – Малая Рогань;

— Харьков – Черкасская Лозовая;

— Харьков – Кутузовка;

— Харьков – Барвенково через Изюм;

— Харьков – Старый Салтов;

— Харьков – Элитное.

На этой неделе возобновится работа еще 5 маршрутов:

— Харьков – Изюм;

— Харьков – Балаклея;

— Харьков – Большой Бурлук;

— Старый Салтов – Волчанск;

— Харьков – Липцы.

На сегодня восстановлено более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы продолжаются.