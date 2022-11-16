Синєгубов: На Харківщині відновили більше 100 автобусних машрутів
Цього тижня відновлять ще 5 нових автобусних маршрутів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зі 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів, що діяли в Харківській області до повномасштабного вторгнення, вже відновлено 104.
Наразі на деокупованих територіях області курсують автобуси за такими маршрутами:
-Харків – Куп’янськ;
– Харків – Вільхівка;
– Харків – Слобідське;
– Харків – Новопокровка;
– Харків – Чугуїв;
– Чугуїв – Чкаловське;
– Чугуїв – Малинівка;
– Харків – Мала Рогань;
– Харків – Черкаська Лозова;
– Харків – Кутузівка;
– Харків – Барвінкове через Ізюм;
– Харків – Старий Салтів;
– Харків – Елітне.
Цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:
– Харків – Ізюм;
– Харків – Балаклія;
– Харків – Великий Бурлук;
– Старий Салтів – Вовчанськ;
– Харків – Липці.
На сьогодні відновлено понад 3 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 14:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня відновлять ще 5 нових автобусних маршрутів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".