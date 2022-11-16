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Синєгубов: На Харківщині відновили більше 100 автобусних машрутів

Суспільство 14:58   16.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині відновили більше 100 автобусних машрутів

Цього тижня відновлять ще 5 нових автобусних маршрутів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зі 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів, що діяли в Харківській області до повномасштабного вторгнення, вже відновлено 104.

Наразі на деокупованих територіях області курсують автобуси за такими маршрутами:

-Харків – Куп’янськ;

– Харків – Вільхівка;

– Харків – Слобідське;

– Харків – Новопокровка;

– Харків – Чугуїв;

– Чугуїв – Чкаловське;

– Чугуїв – Малинівка;

– Харків – Мала Рогань;

– Харків – Черкаська Лозова;

– Харків – Кутузівка;

– Харків – Барвінкове через Ізюм;

– Харків – Старий Салтів;

– Харків – Елітне.

Цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:

– Харків – Ізюм;

– Харків – Балаклія;

– Харків – Великий Бурлук;

– Старий Салтів – Вовчанськ;

– Харків – Липці.

На сьогодні відновлено понад 3 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. 

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 14:58;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня відновлять ще 5 нових автобусних маршрутів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".