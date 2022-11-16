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В ХОВА сообщили о раненых на Харьковщине за сутки

Происшествия 09:30   16.11.2022
Оксана Горун
В ХОВА сообщили о раненых на Харьковщине за сутки

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе одна пострадавшая — жительница Купянского района.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе со взрывной травмой госпитализирована женщина 73 лет», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, под обстрелы за минувшие сутки на Харьковщине попали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

«Есть разрушения частных домов, хозяйственных построек, произошли пожары», — отметил глава ХОВА.

Читайте также: После обстрела Харьковщины 100 тыс. потребителей еще без света — Синегубов

Также по Харькову и Чугуевскому району россияне нанесли ракетный удар из ЗРК «С-300». Повреждены объекты критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 09:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе одна пострадавшая — жительница Купянского района".