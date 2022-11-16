В ХОВА сообщили о раненых на Харьковщине за сутки
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе одна пострадавшая — жительница Купянского района.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе со взрывной травмой госпитализирована женщина 73 лет», — написал Синегубов в telegram.
По его информации, под обстрелы за минувшие сутки на Харьковщине попали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
«Есть разрушения частных домов, хозяйственных построек, произошли пожары», — отметил глава ХОВА.
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Также по Харькову и Чугуевскому району россияне нанесли ракетный удар из ЗРК «С-300». Повреждены объекты критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе одна пострадавшая — жительница Купянского района".