В ХОВА сообщили о раненых на Харьковщине за сутки

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в регионе одна пострадавшая — жительница Купянского района.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе со взрывной травмой госпитализирована женщина 73 лет», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, под обстрелы за минувшие сутки на Харьковщине попали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

«Есть разрушения частных домов, хозяйственных построек, произошли пожары», — отметил глава ХОВА.

Также по Харькову и Чугуевскому району россияне нанесли ракетный удар из ЗРК «С-300». Повреждены объекты критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.