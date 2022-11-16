У ХОВА повідомили про поранених на Харківщині за добу
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у регіоні одна постраждала – мешканка Куп’янського району.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 роки”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, під обстріл за минулу добу на Харківщині потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
“Є руйнування приватних будинків, господарських будівель, сталися пожежі”, – зазначив голова ХОВА.
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Також по Харкову та Чугуївському району росіяни завдали ракетного удару із ЗРК “С-300”. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у регіоні одна постраждала – мешканка Куп’янського району".