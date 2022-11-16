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У ХОВА повідомили про поранених на Харківщині за добу

Події 09:30   16.11.2022
Оксана Горун
У ХОВА повідомили про поранених на Харківщині за добу

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у регіоні одна постраждала – мешканка Куп’янського району.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 роки”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, під обстріл за минулу добу на Харківщині потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Є руйнування приватних будинків, господарських будівель, сталися пожежі”, – зазначив голова ХОВА.

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Також по Харкову та Чугуївському району росіяни завдали ракетного удару із ЗРК “С-300”. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у регіоні одна постраждала – мешканка Куп’янського району".