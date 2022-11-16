Волонтерами нас назвали люди: военная история продюсера из Харькова

О кукольных представлениях в метро и бомбоубежищах, жизни под обстрелами на Рогани, неожиданном создании БФ «Freedom to Ukraine» и Харькове, которым стоит гордиться, — в рассказе продюсера и волонтера Романа Панченко.

Историей харьковчанина Романа Панченко мы начинаем новую рубрику МГ «Объектив» – «Объективные истории». Ее автором является наша коллега Елена Скалецкая. Далее – прямая речь автора об идее и содержании рубрики.

«Сколько раз я слышала от окружающих: «Это надо записывать». Истории наших бойцов, врачей, детей и их родителей, вывезенных из оккупации, матерей, лишившихся сыновей на фронте, волонтеров и многих других. Так что решила сделать это, не медля. Мир должен знать, кто такие украинцы. «Объективные истории» – это истории людей, записанные с их слов. Думаю, они помогают нам понять кто мы. А это самое главное! А еще это — благодарность тем, кто уже не сможет рассказать свою историю, но это сделают его родные, близкие, друзья. Это – память. Пока мы помним, они живы. И это возможность помочь тем, кто нуждается и в словах поддержки, и в донатах, приближающих нашу победу.

Первой «Объективной историей» в нашем цикле станет история харьковчанина – продюсера, волонтера, донора. Роман Панченко в смокинге на сцене Харьковского государственного академического театра кукол открывает церемонию Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко — своего отца, выдающегося театрального администратора. Это мое первое знакомство с Романом. Потом было множество спектаклей, гастролей, концертов по Украине и за ее пределами. Насыщенная продюсерская жизнь человека со списком проектов на годы вперед. 24.02.2022 все изменилось».

«А мы показывали спектакли во время бомбежек»

«Начали уже в марте и сейчас продолжаем гастролировать с театром кукол, – говорит Роман. — Не могу передать эмоции людей, впервые увидевших наших актеров в метро, ​​бомбоубежищах. Когда я разглядел глаза детей, живущих под землей, мы собрали кукол и начали ставить «Принцессы бывают разные», «Ивасика-Телесика», «Точку», «Волшебное кольцо». В июле готовились к Festiwal Korczak, поехали в Варшаву со спектаклем «Я — норм».

И сейчас задумали интерактивное представление для детей, пострадавших от войны. Такое мнение появилось, когда мы приехали с «гуманитаркой» в Малую Рогань, ее только освободили. Наши актеры в костюмах с куклами начали спектакль, а в глазах детей было полное непонимание происходящего. Они только что вылезли из подвалов, где месяцами скрывались от смерти. Какие принцессы и чудеса? Мы работаем с психологами, чтобы разработать постановки, где дети смогут выбирать героев и становиться участниками игры. Проект сложен, нуждается в участии психологов, педагогов, актеров, времени, финансировании, но мы убеждены в его ценности. Мы еще не знаем, какими травмами обернется эта война для маленьких украинцев».

Мое 24.02.2022

«Проснулись, как и все – под канонаду. Поняли, что война, но не могли принять, что это произошло. Не готовились, холодильник был пуст. Стоял в очереди за продуктами и думал, что делать. Жена с инвалидностью, маленький сын, большая собака, пожилые родители, уезжать некуда. Так мы – родители, дети, внуки, три поколения – живем в одной квартире на Рогани все это время. Метро и бомбоубежища рядом нет. Спускаться в подвалы в наших домах в мирное время было опасно – тьма, сырость. Думали обустроить подвал в гараже, но какая там защита, если вокруг машины, бензин? Над нами летало все, были прилеты вблизи домов, но все же Рогань практически уцелела по сравнению, например, с Салтовкой».

Оказалось, мы – волонтеры

«Волонтерами нас назвали люди, которым стали помогать. Как это начинается? Просто тебе звонят твои зрители, коллеги, знакомые и спрашивают, где получить инсулин, как перевезти лежачих родственников, как накормить животных? И ты это просто делаешь. Когда ты слышишь вой голодных собак на частном секторе поблизости, ты просто тратишь последние деньги, чтобы добыть корм.

Ты не объяснишь бывшему домашнему любимцу, почему его бросили. Днем с огнем искали успокаивающие средства для животных. Представьте состояние одиноких собак и кошек при обстрелах, когда им не у кого найти защиту. В настоящее время огромная проблема – стерилизация кошек. Нужны препараты и деньги. По-прежнему очень нужен корм. Магазины открылись и его продают, но его нужно много и тех денег, которые в наш благотворительный фонд Freedom to Ukraine перечисляют люди, не хватает.

Уехавшие люди оставили питомцев на соседей, а те просто в отчаянии — столько животных, а чем кормить? Звонят нам. Развезти еду животным тоже нужно на чем-то. Ремонты машины, топливо – это большие затраты. Сейчас собираем вещи для жителей освобожденных сел и городов Харьковской области – теплую одежду больших размеров – и для наших бойцов, и для гражданских. Зима – еще одно испытание. В области инфраструктура разрушена, людям негде жить. А в городе отключения света – и тоже не понятно, будем ли мы с теплом в будущие холода.

Трудоспособные люди на грани выживания в Харькове и области

Работы в Харькове практически нет. Детсады, школы закрыты. На кого оставить детей? Даже если женщина найдет работу? Хотя с этим очень сложно. В магазинах все есть, но цены подскочили в 2-3 раза. Теперь наиболее защищенные у нас пенсионеры, инвалиды. Они получают помощь и могут рассчитывать на гуманитарную помощь, в отличие от молодых здоровых граждан. Ты остался в родном городе, переселенческие деньги ты не получаешь, как и гуманитарную помощь, потому что не подпадаешь под требования. Предприятие закрыто и работы нет. На сколько хватит пособия по безработице, если его дают? Это все — вопросы харьковчан, с которыми они обращаются в наш фонд Freedom to Ukraine.

А еще надеемся раздобыть мобильный автомобиль для крови. Донорство – еще один наш проект.

Крови катастрофически не хватает, и люди готовы быть донорами. Но их нужно привезти в Центр крови. Из области вообще нечем добраться, а там много желающих сдать кровь.

Война вернула мне веру в людей

Я снова поверил в людей. Это мое величайшее открытие. Кто пошел воевать, кто волонтерит.

Когда тебя просят помочь, ты просто едешь и делаешь. И вокруг собираются такие же люди, объединяются – и вот уже мы волонтеры, и вот наш БФ «Freedom to Ukraine». Я – харьковчанин. Харьков в этой войне показал, какой он действительно, и я этим горжусь. И продолжаю работать.

Информация о БФ «Freedom to Ukraine» для желающих оказать помощь — здесь.