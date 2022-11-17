Как ремонтируют разбитые обстрелами дома в Холодногорском районе (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Кладут кирпичи и восстанавливают сети. В Холодногорском районе Харькова продолжаются ремонты жилых домов, пострадавших в результате обстрелов российской армии.
Специалисты КП «Харьковспецстрой» и АО «Жилстрой-2» восстанавливают кирпичную кладку стен по улицам Полтавский Шлях и Большая Панасовская, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
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«В свою очередь специалисты АО «Жилстрой-1″ заняты восстановлением внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также утеплением фасада домов по улице Холодногорской», — рассказали в горсовете.
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кладут кирпичи и восстанавливают сети. В Холодногорском районе Харькова продолжаются ремонты жилых домов, пострадавших в результате обстрелов российской армии.".