Как ремонтируют разбитые обстрелами дома в Холодногорском районе (фото)

Кладут кирпичи и восстанавливают сети. В Холодногорском районе Харькова продолжаются ремонты жилых домов, пострадавших в результате обстрелов российской армии.

Специалисты КП «Харьковспецстрой» и АО «Жилстрой-2» восстанавливают кирпичную кладку стен по улицам Полтавский Шлях и Большая Панасовская, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

«В свою очередь специалисты АО «Жилстрой-1″ заняты восстановлением внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также утеплением фасада домов по улице Холодногорской», — рассказали в горсовете.



Фото: пресс-служба Харьковского горсовета