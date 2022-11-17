Як ремонтують розбиті обстрілами будинки в Холодногірському районі (фото)

Кладуть цеглу та відновлюють мережі. У Холодногірському районі Харкова тривають ремонти житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів російської армії.

Фахівці КП “Харківспецбуд” та АТ “Житлобуд-2” відновлюють цегляну кладку стін по вулицях Полтавський Шлях та Велика Панасівська, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

“Своєю чергою фахівці АТ «Житлобуд-1» зайняті відновленням внутнішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утепленням фасаду будинків по вулиці Холодногірській”, – розповіли у міськраді.



Фото: пресслужба Харківської міськради