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Як ремонтують розбиті обстрілами будинки в Холодногірському районі (фото)

Суспільство 20:42   17.11.2022
Олена Нагорна
Як ремонтують розбиті обстрілами будинки в Холодногірському районі (фото)

Кладуть цеглу та відновлюють мережі. У Холодногірському районі Харкова тривають ремонти житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів російської армії.

Фахівці КП “Харківспецбуд” та АТ “Житлобуд-2” відновлюють цегляну кладку стін по вулицях Полтавський Шлях та Велика Панасівська, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

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“Своєю чергою фахівці АТ «Житлобуд-1» зайняті відновленням внутнішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утепленням фасаду будинків по вулиці Холодногірській”, – розповіли у міськраді.


Фото: пресслужба Харківської міськради

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 20:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кладуть цеглу та відновлюють мережі. У Холодногірському районі Харкова тривають ремонти житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів російської армії.".