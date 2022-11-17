Як ремонтують розбиті обстрілами будинки в Холодногірському районі (фото)
Кладуть цеглу та відновлюють мережі. У Холодногірському районі Харкова тривають ремонти житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів російської армії.
Фахівці КП “Харківспецбуд” та АТ “Житлобуд-2” відновлюють цегляну кладку стін по вулицях Полтавський Шлях та Велика Панасівська, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
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“Своєю чергою фахівці АТ «Житлобуд-1» зайняті відновленням внутнішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання, опалення та електрозабезпечення, а також утепленням фасаду будинків по вулиці Холодногірській”, – розповіли у міськраді.
Фото: пресслужба Харківської міськради
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кладуть цеглу та відновлюють мережі. У Холодногірському районі Харкова тривають ремонти житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів російської армії.".