Харьковская прокуратура передала в суд дела пленных из «ЛНР» и «ДНР»
Боевикам так называемых республик «ЛНР» и «ДНР» грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили прокуроры.
Оба обвиняемых попались в руки правосудия на Харьковщине — в Чугуевском районе. Там предатели Украины «служили в армии» оккупантов.
«Один из обвиняемых — 54-летний мужчина — в начале войны РФ против Украины вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «ЛНР» и вошел в состав 4-го стрелкового батальона 202-го стрелкового полка как радиотелеграфист. В марте он прибыл в с. Грушевка Кондрашовской территориальной громады Купянского района, которая в то время была оккупирована российскими военными. Боевик дежурил на блокпостах, проверял документы у людей и выполнял другие незаконные указания, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией. После этого, в мае, мужчина перебазировался в с. Чкаловское Чугуевского района, где налаживал бесперебойную радиосвязь в с. Чкаловское и с. Граково», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Второй пособник оккупантов, которого вскоре будут судить, — 27-летний житель временно оккупированного г. Иловайск Донецкой области. 22 февраля он вступил в ряды так называемой «ДНР». В мае обвиняемый прибыл в с. Юрченковое Чкаловской территориальной громады Чугуевского района, где вел наблюдение за перемещением ВСУ и дежурил на блокпостах.
Читайте также: В Харьковской области задержали трех боевиков так называемой «ДНР»
Сейчас оба обвиняемых — под стражей. Судить их будут в Полтавской области — за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковская прокуратура передала в суд дела пленных из «ЛНР» и «ДНР»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевикам так называемых республик «ЛНР» и «ДНР» грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили прокуроры".