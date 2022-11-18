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Харьковская прокуратура передала в суд дела пленных из «ЛНР» и «ДНР»

Общество 10:09   18.11.2022
Оксана Горун
Харьковская прокуратура передала в суд дела пленных из «ЛНР» и «ДНР»

Боевикам так называемых республик «ЛНР» и «ДНР» грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили прокуроры.

Оба обвиняемых попались в руки правосудия на Харьковщине — в Чугуевском районе. Там предатели Украины «служили в армии» оккупантов.

«Один из обвиняемых — 54-летний мужчина — в начале войны РФ против Украины вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «ЛНР» и вошел в состав 4-го стрелкового батальона 202-го стрелкового полка как радиотелеграфист. В марте он прибыл в с. Грушевка Кондрашовской территориальной громады Купянского района, которая в то время была оккупирована российскими военными. Боевик дежурил на блокпостах, проверял документы у людей и выполнял другие незаконные указания, чтобы не допустить контроль ВСУ над территорией. После этого, в мае, мужчина перебазировался в с. Чкаловское Чугуевского района, где налаживал бесперебойную радиосвязь в с. Чкаловское и с. Граково», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Боевика "Л/ДНР" будут судить 2

 

Второй пособник оккупантов, которого вскоре будут судить, — 27-летний житель временно оккупированного г. Иловайск Донецкой области. 22 февраля он вступил в ряды так называемой «ДНР». В мае обвиняемый прибыл в с. Юрченковое Чкаловской территориальной громады Чугуевского района, где вел наблюдение за перемещением ВСУ и дежурил на блокпостах.

Боевика "Л/ДНР" будут судить

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    • Сейчас оба обвиняемых — под стражей. Судить их будут в Полтавской области — за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевикам так называемых республик «ЛНР» и «ДНР» грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили прокуроры".