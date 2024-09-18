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В Ливане снова взрывается техника боевиков «Хезболла», на этот раз – рации

Мир 18:41   18.09.2024
Оксана Якушко
В Ливане снова взрывается техника боевиков «Хезболла», на этот раз – рации Дым поднимается из передвижного магазина во время сбора членов гражданской обороны в Сидоне, Ливан, 18 сентября. Хассан Ханкир/Reuters

Второй день подряд у боевиков военизированной группировки «Хезболла», признанной террористической в США, Канаде, Израиле и Бахрейне, взрываются средства связи, на этот раз — рации. Боевики подозревают в атаке спецслужбы Израиля.

Источник в службе безопасности Ливана сообщил CNN, что устройства, сработавшие в ходе новой волны взрывов в Ливане в среду, оказались рациями.

По предварительным данным, в южных пригородах Бейрута произошло от 15 до 20 взрывов, еще от 15 до 20 взрывов — на юге Ливана.

Рации используют не так широко, как взорвавшиеся во вторник пейджеры, поскольку их распространяли только среди людей, организующих массовые мероприятия, такие как похороны и марши.

По меньшей мере 3 человека погибли в результате новой волны взрывов беспроводных устройств в городах Сахмар в Рашайе и Западная Бекаа на юге Ливана, сообщает в среду ливанское государственное СМИ NNA.

Свидетель, присутствовавший на похоронах «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, рассказал телеканалу CNN о хаосе, который царил, когда около 15:00 по местному времени начали взрываться рации.

Вначале раздался громкий хлопок, за которым последовали крики.

Мужчина, у которого взорвалось беспроводное устройство, был весь в крови, а его руки были оторваны.

Сообщается, что взрыв рации произошел всего через день после того, как по всему Ливану взорвались сотни пейджеров, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и еще 2800 получили ранения.

До этой спецоперации боевики «Хезболлы» ежедневно обстреливали жилые дома на севере Израиля из артиллерии из солидарности с террористами ХАМАС.

Читайте также: Пейджеры взорвались по всему Ливану у боевиков «Хезболлы» – CNN (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Второй день подряд у боевиков военизированной группировки «Хезболла», признанной террористической в США, Канаде, Израиле и Бахрейне, взрываются средства связи, на этот раз — рации. Боевики подозревают в атаке спецслужбы Израиля.".