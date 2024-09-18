У Лівані знову вибухає техніка бойовиків «Хезболла», цього разу – рації

Другий день поспіль у бойовиків воєнізованого угруповання «Хезболла», визнаного терористичним у США, Канаді, Ізраїлі та Бахрейні, вибухають засоби зв’язку, цього разу – рації. Бойовики підозрюють в атаці спецслужби Ізраїлю.

Джерело в службі безпеки Лівану повідомило CNN, що пристрої, які спрацювали під час нової хвилі вибухів у Лівані в середу, виявилися раціями.

За попередніми даними, у південних передмістях Бейрута сталося від 15 до 20 вибухів, ще від 15 до 20 вибухів на півдні Лівану.

Рації використовують не так широко, як пейджери, що вибухнули у вівторок, оскільки їх поширювали лише серед людей, які організовують масові заходи, такі як похорон і марші.

Щонайменше 3 людини загинули внаслідок нової хвилі вибухів бездротових пристроїв у містах Сахмар у Рашаї та Західна Бекаа на півдні Лівану, повідомляє у середу ліванське державне ЗМІ NNA.

Свідок, який був присутній на похороні «Хезболли» у південному передмісті Бейрута, розповів телеканалу CNN про хаос, який панував, коли близько 15:00 за місцевим часом почали вибухати рації.

Спочатку пролунала гучна бавовна, за якою пішли крики.

Чоловік, у якого вибухнув бездротовий пристрій, був весь у крові, а його руки були відірвані.

Повідомляється, що вибух рації стався лише через день після того, як по всьому Лівану вибухнули сотні пейджерів, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей та ще 2800 отримали поранення.

До цієї спецоперації бойовики «Хезболли» щодня обстрілювали житлові будинки на півночі Ізраїлю з артилерії із солідарності із терористами ХАМАС.