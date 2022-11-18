Харківська прокуратура передала до суду справи полонених із “ЛНР” та “ДНР”
Бойовикам так званих республік “ЛНР” та “ДНР” загрожує до восьми років в’язниці, повідомили прокурори.
Обидва обвинувачені потрапили до рук правосуддя на Харківщині – в Чугуївському районі. Там зрадники України “служили в армії” окупантів.
“Один з обвинувачених — 54-річний чоловік — на початку війни РФ проти України вступив до лав незаконного збройного формування “ЛНР” та увійшов до складу 4-ого стрілкового батальйону 202-ого стрілкового полку як радіотелеграфіст. У березні він прибув до с. Грушівка Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району, яка на той час була окупована російськими військовими. Бойовик чергував на блокпостах, перевіряв документи у людей та виконував інші незаконні вказівки, аби не допустити контроль ЗСУ над територією. Після цього, у травні, чоловік перебазувався до с. Чкаловське Чугуївського району, де налагоджував безперебійний радіозв’язок в с. Чкаловське та с. Гракове”, – повідомили подробиці у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Другий посібник окупантів, якого незабаром судитимуть, – 27-річний мешканець тимчасово окупованого м. Іловайськ Донецької області. 22 лютого він вступив до лав так званої “ДНР”. У травні обвинувачений прибув до с. Юрченкове Чкаловської територіальної громади Чугуївського району, де вів спостереження за переміщенням ЗСУ та чергував на блокпостах.
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Наразі обидва обвинувачені – під вартою. Судитимуть їх у Полтавській області – за участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.
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Ви читали новину: «Харківська прокуратура передала до суду справи полонених із “ЛНР” та “ДНР”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойовикам так званих республік “ЛНР” та “ДНР” загрожує до восьми років в’язниці, повідомили прокурори".