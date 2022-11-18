В пограничной с Харьковщиной Белгородской области проводят вербовку вагнеровцы

«Вагнеровцы» вербуют работников белгородских промышленных предприятий, сообщает Генштаб ВСУ.

«В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнер». Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать на военные сборы на базе ЧВК «Вагнер» сроком 30 дней с сохранением заработной платы», — сообщили в Генштабе.

По данным украинской разведки, такие сборы сотрудники комбината пройдут партиями — по 25% завербованных для убийств и смерти в Украине работников.

«По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией», — отметили в ГШ.

Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщил также о ракетных ударах, которые РФ нанесла по деоккупированным городам Харьковской области — Изюму и Балаклее.