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В пограничной с Харьковщиной Белгородской области проводят вербовку вагнеровцы

07:36   18.11.2022
Оксана Горун
В пограничной с Харьковщиной Белгородской области проводят вербовку вагнеровцы Фото: Нацполиция Украины

«Вагнеровцы» вербуют работников белгородских промышленных предприятий, сообщает Генштаб ВСУ.

«В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнер». Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать на военные сборы на базе ЧВК «Вагнер» сроком 30 дней с сохранением заработной платы», — сообщили в Генштабе.

По данным украинской разведки, такие сборы сотрудники комбината пройдут партиями — по 25% завербованных для убийств и смерти в Украине работников.

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    • «По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией», — отметили в ГШ.

    Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщил также о ракетных ударах, которые РФ нанесла по деоккупированным городам Харьковской области — Изюму и Балаклее.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 07:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Вагнеровцы» вербуют работников белгородских промышленных предприятий, сообщает Генштаб ВСУ".