В пограничной с Харьковщиной Белгородской области проводят вербовку вагнеровцы
«Вагнеровцы» вербуют работников белгородских промышленных предприятий, сообщает Генштаб ВСУ.
«В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнер». Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать на военные сборы на базе ЧВК «Вагнер» сроком 30 дней с сохранением заработной платы», — сообщили в Генштабе.
По данным украинской разведки, такие сборы сотрудники комбината пройдут партиями — по 25% завербованных для убийств и смерти в Украине работников.
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«По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией», — отметили в ГШ.
Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщил также о ракетных ударах, которые РФ нанесла по деоккупированным городам Харьковской области — Изюму и Балаклее.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 07:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Вагнеровцы» вербуют работников белгородских промышленных предприятий, сообщает Генштаб ВСУ".