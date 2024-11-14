Харьковчанин вступил в ЧВК «Вагнер» и вербовал горожан в агенты РФ — приговор
Пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества получил 48-летний боевик российской ЧВК «Вагнер» — украинец, ранее живший в Харькове. Это наказание заочное. В суде было доказано, что мужчина воевал на стороне государства-агрессора и формировал в Харькове вражескую агентурную сеть.
Харьковчанин в 2017 году выехал на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса, где после 24 февраля 2022 года присоединился к «вагнеровцам» и участвовал в боях за Бахмут, рассказал спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Вместе с еще одним предателем — помощником гауляйтера Харьковщины, которого ранее уже ликвидировали в Белгороде — фигурант формировал вражескую агентурную сеть в Харькове. Начал в феврале 2022 года со своей гражданской супруги. Женщина должна была собирать и сообщать новоиспеченному «вагнеровцу» информацию о защитниках и военной технике в Харькове.
В состав вражеской агентурной сети входили и другие участники, которых задержали летом 2023 года. Двое уже приговорены к 15 годам тюрьмы и отбывают наказание. В отношении женщины досудебное следствие завершено, материалы переданы в суд.
«Вагнеровца» суд признал виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в форме перехода на сторону врага в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: приговор, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура, ЧВК Вагнер;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества получил 48-летний боевик российской ЧВК «Вагнер» — украинец, ранее живший в Харькове. Это наказание заочное.".