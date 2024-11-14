Харків’янин вступив у ПВК «Вагнер» і вербував містян в агенти РФ – вирок суду

Довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна отримав 48-річний бойовик російської ПВК «Вагнер» – українець, який раніше мешкав у Харкові. Це покарання заочне. У суді було доведено, що чоловік воював на боці держави-агресорки та формував у Харкові ворожу агентурну мережу.

Харків’янин у 2017 році виїхав на тимчасово непідконтрольну Україні територію Донбасу, де після 24 лютого 2022 року приєднався до «вагнерівців» та брав участь у боях за Бахмут, розповів речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Разом із ще одним зрадником – помічником гауляйтера Харківщини, якого раніше вже ліквідували у Бєлгороді – фігурант формував ворожу агентурну мережу у Харкові. Почав у лютому 2022 року зі своєї цивільної дружини. Жінка мала збирати та повідомляти новоспеченому «вагнерівцю» інформацію про захисників та військову техніку в Харкові.

До складу ворожої агентурної мережі входили й інші учасники, яких затримали влітку 2023 року. Двоє вже засуджені до 15 років тюрми та відбувають покарання. Щодо жінки досудове слідство завершене, матеріали передані до суду.

«Вагнерівця» суд визнав винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі переходу на бік ворога в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена за попередньою змовою групою осіб) ККУ.