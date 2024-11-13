Довічне загрожує колаборантці з Вовчанка: жінку розшукують

За даними Харківської обласної прокуратури, 40-річна мешканка Вовчанська почала працювати на ворога одразу після окупації міста.

Жінка очолила так звану “Вовчанську районну філію Харківського обласного центру зайнятості”, уточнили правоохоронці.

“Маючи релевантний досвід роботи і навички, зрадниця займалась плануванням роботи окупаційної установи, організовувала проведення консультацій, забезпечувала підготовку та подання звітності. Також обвинувачена проводила навчання для підлеглих працівників, роз’яснювала російське законодавство та слідкувала за його дотриманням на підприємствах і установах, розташованих на окупованій території”, – пишуть у прокуратуру.

Жінку судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківщини – наразі вона переховується, її розшукують правоохоронці. Якщо провину можливої ​​зрадниці доведуть, їй загрожує довічне позбавлення волі.