Пожизненное грозит коллаборантке из Волчанка: женщину разыскивают
По данным Харьковской областной прокуратуры, 40-летняя жительница Волчанска начала работать на врага сразу после оккупации города.
Женщина возглавила так называемый «Волчанский районный филиал Харьковского областного центра занятости», уточнили правоохранители.
«Имея релевантный опыт работы и навыки, предательница занималась планированием работы оккупационного учреждения, организовывала проведение консультаций, обеспечивала подготовку и представление отчетности. Также обвиняемая проводила обучение для подчиненных, разъясняла российское законодательство и следила за его соблюдением на предприятиях и учреждениях, расположенных на оккупированной территории», – пишут в прокуратуре.
Женщину будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковщины – на данный момент она скрывается, ее разыскивают правоохранители. Если вину возможной предательницы докажут – ей грозит пожизненное лишение свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, колаборант, коллаборант, предательница, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 11:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, 40-летняя жительница Волчанска начала работать на врага сразу после оккупации города.".