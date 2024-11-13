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Пожизненное грозит коллаборантке из Волчанка: женщину разыскивают

Происшествия 11:28   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожизненное грозит коллаборантке из Волчанка: женщину разыскивают

По данным Харьковской областной прокуратуры, 40-летняя жительница Волчанска начала работать на врага сразу после оккупации города.

Женщина возглавила так называемый «Волчанский районный филиал Харьковского областного центра занятости», уточнили правоохранители.

«Имея релевантный опыт работы и навыки, предательница занималась планированием работы оккупационного учреждения, организовывала проведение консультаций, обеспечивала подготовку и представление отчетности. Также обвиняемая проводила обучение для подчиненных, разъясняла российское законодательство и следила за его соблюдением на предприятиях и учреждениях, расположенных на оккупированной территории», – пишут в прокуратуре.

Женщину будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковщины – на данный момент она скрывается, ее разыскивают правоохранители. Если вину возможной предательницы докажут – ей грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, 40-летняя жительница Волчанска начала работать на врага сразу после оккупации города.".