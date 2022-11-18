У прикордонній з Харківщиною Бєлгородській області йде вербування вагнерівців

“Вагнерівці” вербують працівників бєлгородських промислових підприємств, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“У Бєлгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”. Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК “вагнер” терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати” , – повідомили в Генштабі.

За даними української розвідки, такі збори працівники комбінату пройдуть партіями – по 25% завербованих для вбивств та смерті в Україні працівників.

“По завершенню – учасникам буде запропоновано підписати контракт із приватною військовою кампанією”, – зазначили у ГШ.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомив також про ракетні удари, які РФ завдала по деокупованих містах Харківської області – Ізюму та Балаклії.