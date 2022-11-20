Россияне дважды ударили ракетами по инфраструктуре Купянска – Генштаб ВСУ

В Харьковской области россияне совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ вдоль линии столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.

За текущие сутки противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и произвел около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелеча, Старица и Чайковка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, обстреливает из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области.